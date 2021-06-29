Экология

Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадры

Экология 29.06.2021 12:34
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29.06.2021 12:34




Жители Алексеевского района шокированы массовой гибелью рыбы в реке Кумылга. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, 27 июня на берег речки на границе с Кумылженским районом выбросило мертвых обитателей водоема. По словам местных жителей, раньше здесь часто видели семью  лебедей с детенышами. Теперь от многочисленного семейства остались только взрослые птицы. Люди переживают: не погибли ли они вместе с рыбой? В местных пабликах разгоряченные жители выдвигают несколько причин случившегося: «Либо жара, что навряд ли, или местное предприятие выброс сделало». Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться до руководства администрации Алексеевского района. Жители уже пожаловались на произошедшее в прокуратуру. Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина пояснила ИА "Высота 102", что надзорным органом по данному факту начата проверка. 

Напомним, совсем недавно  во Фролово произошла похожая ситуация с внезапно покрасневшей рекой Арчеда, где также был зафиксирован массовый мор рыбы. Как позже выяснил облкомприроды, причиной произошедшего  стал выброс  в  реку фекальных стоков. Кроме того, прокуратура установила, что причинами, способствовавшими загрязнению реки, явилось отсутствие в ливневой канализации средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков.

Видео и фото  сообщества Кумылга online

 


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