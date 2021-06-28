



Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 7,50%, расчеты по сделке были завершены 25 июня 2021 г. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика». Выпуск получил независимое заключение от «Эксперта РА» о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 г. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7,70 – 7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд рублей спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей. Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7,50% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.

«Мы рады выступить организаторами дебютного выпуска зеленых облигаций АО «Атомэнергопром», который стал знаковым событием для локального долгового рынка и установил «зеленый» ориентир для российских корпоративных заемщиков. Уверены, что успешное размещение и высокий интерес инвесторов к этому выпуску обеспечат дополнительный импульс для развития ESG инструментов на российском рынке», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Организаторами размещения выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

Выпуск включен в Сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.



