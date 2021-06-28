









В Красноармейском районе «SKODA RAPID», в которой находилась семья, ехавшая в Краснодарский край, столкнулась с «ВАЗ-2115». Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, иномарка, за рулем которой находился 38-летний водитель, направлялась из Саратовской области в сторону Котельниково. Мужчина не справился с управлением, в результате машина вылетела на встречную полосу и напротив дома №198 по ул. Плеханова столкнулась с «ВАЗ-2115», которым управлял 43-летний мужчина. В результате ДТП пострадали 7 человек - водитель иномарки с женой и двумя детьми (9 и 14 лет) и трое из ВАЗа - водитель и двое пассажиров 30 и 32 лет. На месте работают оперативники, обстоятельства ДТП устанавливаются.











