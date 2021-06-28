Телеком 28.06.2021 16:55
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28.06.2021 16:55
МегаФон обеспечил мобильным интернетом 4G станицу Букановскую – одно из мест Волгоградской области, связанное с жизнью писателя Михаила Шолохова, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Теперь жители и гости станицы могут смотреть фильмы и видео онлайн в самом высоком качестве, быстрее загружать тяжелые файлы и большие объемы информации.
С начала года инженеры МегаФона установили в регионе более 100 новых базовых станций. Станица Букановская стала одним из 30 населенных пунктов Волгоградской области, куда в этом году пришел скоростной интернет 4G.
Поселение расположено в Кумылженском районе в 270 километрах от Волгограда. В 1924 году именно в этом месте 19-летний Михаил Шолохов венчался с дочерью местного атамана Марией Громославской. Здесь же он написал первые три главы романа «Тихий Дон». А в 1956 году станица упоминается в рассказе «Судьба человека» - по дороге в Букановскую главный герой встречает мальчика-сироту. Сейчас в станице проживает около тысячи человек. Здесь действует музей истории и культуры казачьего природопользования, сохранился дом, в котором часто останавливался писатель.
«В Волгоградской области много поселений с богатым культурным наследием, хранящих свои традиции. Современные технологии помогают развивать такие территории, делают их более привлекательными для местных жителей и туристов. Благодаря мобильному интернету 4G любой школьник может провести в прямом эфире онлайн-экскурсию по интересным местам своей малой родины и поделиться с огромным числом пользователей уникальными знаниями и ценностями. Скорости МегаФона – до 150 Мб/с позволяют абонентам и проводить, и смотреть такие трансляции без задержек и обрывов»,— отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.
Самые маленькие и отдаленные поселения, в которых в этом году появилась связь четвертого поколения, это: станица Луковская Нехаевского района, поселок Тростянка Еланского района, хутор Верхнебезымянский Урюпинского района. Каждое поселение расположено более чем в 300 километрах от Волгограда, проживает здесь от 200 до 600 человек.
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