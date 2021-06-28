Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов

Общество 28.06.2021 16:14
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28.06.2021 16:14
Режим ограниченного пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлен в Волгоградской области до 19 июля включительно. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в облкомприроды. Установленный ранее запрет действовал с 8 по 28 июня. В Волгоградской области введен особый противопожарный режим, согласно которому на территории лесного фонда могут находиться исключительно работники подведомственных облкомприроды лесничеств и сотрудники МЧС, исполняющие свои профессиональные обязанности.
Из-за жаркой и ветреной погоды в Волгоградской области по-прежнему сохраняется угроза возникновения лесных и ландшафтных пожаров. По данным ежедневного мониторинга, за минувшие выходные лесных пожаров на территории Волгоградской области не зарегистрировано. Всего с начала года в регионе произошло 5 пожаров в лесном фонде, которые ликвидированы на площади 18,3 га.
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