Экономика

ВТБ предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой

Экономика 28.06.2021 15:24 Новости компаний
0
28.06.2021 15:24 Новости компаний


ВТБ вместе с партнерами-застройщиками предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении Правительства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Международного финансового конгресса Банка России.
Госпрограмма на новостройки, запущенная с апреля 2020 года, была временной мерой, направленной на поддержку населения и строительной отрасли в непростое для экономики время. «С изначальными условиями программа обеспечивала максимальный охват и массовый спрос со стороны населения, став настоящим спасательным кругом для сектора жилищного строительства и ипотеки. Она оказала значимое влияние на рынок. По нашим данным, в сегменте покупки новостроек ее вес составил свыше 80-90%, а в общем объеме выдачи ипотеки в стране – порядка 30%. Естественно, это оказало влияние и на среднюю ставку по ипотеке, которая сегодня приблизилась к рекордно низким 7%», – отметил Анатолий Печатников.
По словам топ-менеджера, в текущих условиях разумно переходить на следующий этап и снижать степень участия государства в субсидировании ставок, плавно выбирая рыночное регулирование сегмента. «Ипотека стала ключевым инструментом в решении жилищного вопроса и, как следствие, драйвером роста сектора жилищного строительства. В 2020 году доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 66%, на вторичном – 43%. По сути, это основа для достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году. Поэтому, учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит клиентам и партнерам-застройщикам собственные льготные ставки в рамках господдержки. О запуске сообщим дополнительно, планируем его на конец июля», – добавляет Анатолий Печатников.
Зампред ВТБ подчеркнул, что модернизация программы господдержки после 1 июля изменит ее долю на рынке, которая может достигать порядка 15% по объему, при этом по-прежнему сохранится доступность программы для массового потребителя в тех регионах, которые в этой поддержке нуждаются. «Для строительного сектора крайне важна определенность для прогнозирования спроса на новое строительство. Поэтому мы уверены, что сохранение программы в измененном виде в среднесрочной перспективе позитивно отразится на объеме запуска новых проектов и вводе жилья», – комментирует Анатолий Печатников.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев 2021 года банк нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тысяч сделок более чем на 400 млрд рублей. По итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, обеспечив прирост в пределах 30%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
28.06.2021 19:40
Экономика 28.06.2021 19:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 16:42
Экономика 28.06.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:20
Экономика 28.06.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:19
Экономика 28.06.2021 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:22
Экономика 25.06.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:19
Экономика 25.06.2021 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:24
Экономика 25.06.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:20
Экономика 25.06.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 12:39
Экономика 25.06.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 11:38
Экономика 25.06.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 17:04
Экономика 24.06.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 16:04
Экономика 24.06.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 09:46
Экономика 24.06.2021 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 19:46
Экономика 23.06.2021 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 15:05
Экономика 23.06.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
12:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношейСмотреть фотографии
11:52
Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на ЮгеСмотреть фотографии
11:52
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленкуСмотреть фотографии
10:46
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смертиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:05
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плануСмотреть фотографии
08:31
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринкамиСмотреть фотографии
08:02
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:24
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
17:48
«Осталось пять доз»: В ТЦ Волгограда вакцины от COVID-19 разлетелись как горячие пирожкиСмотреть фотографии
13:55
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномаркиСмотреть фотографии
13:31
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:46
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдыхСмотреть фотографии
12:05
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чащеСмотреть фотографии
11:08
Город в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:45
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 