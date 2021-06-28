ВТБ предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой





ВТБ вместе с партнерами-застройщиками предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении Правительства. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Международного финансового конгресса Банка России.

Госпрограмма на новостройки, запущенная с апреля 2020 года, была временной мерой, направленной на поддержку населения и строительной отрасли в непростое для экономики время. «С изначальными условиями программа обеспечивала максимальный охват и массовый спрос со стороны населения, став настоящим спасательным кругом для сектора жилищного строительства и ипотеки. Она оказала значимое влияние на рынок. По нашим данным, в сегменте покупки новостроек ее вес составил свыше 80-90%, а в общем объеме выдачи ипотеки в стране – порядка 30%. Естественно, это оказало влияние и на среднюю ставку по ипотеке, которая сегодня приблизилась к рекордно низким 7%», – отметил Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, в текущих условиях разумно переходить на следующий этап и снижать степень участия государства в субсидировании ставок, плавно выбирая рыночное регулирование сегмента. «Ипотека стала ключевым инструментом в решении жилищного вопроса и, как следствие, драйвером роста сектора жилищного строительства. В 2020 году доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 66%, на вторичном – 43%. По сути, это основа для достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году. Поэтому, учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит клиентам и партнерам-застройщикам собственные льготные ставки в рамках господдержки. О запуске сообщим дополнительно, планируем его на конец июля», – добавляет Анатолий Печатников.

Зампред ВТБ подчеркнул, что модернизация программы господдержки после 1 июля изменит ее долю на рынке, которая может достигать порядка 15% по объему, при этом по-прежнему сохранится доступность программы для массового потребителя в тех регионах, которые в этой поддержке нуждаются. «Для строительного сектора крайне важна определенность для прогнозирования спроса на новое строительство. Поэтому мы уверены, что сохранение программы в измененном виде в среднесрочной перспективе позитивно отразится на объеме запуска новых проектов и вводе жилья», – комментирует Анатолий Печатников.