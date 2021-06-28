Телеком 28.06.2021 15:28
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28.06.2021 15:28
Билайн реализовал очередной этап проекта по улучшению качества связи и увеличению скорости мобильного интернета.
Как сообщила пресс-служба компании, технические специалисты провели рефарминг частот в диапазоне LTE 1800. За счет этого скорость мобильного интернета в сети LTE (4G) выросла на 33%. *
По сравнению с июнем 2020 года скорость интернет-доступа для жителей Волгоградской области выросла еще больше - на 73% , это произошло благодаря значительному увеличению емкости сети для передачи данных.
«Мы планомерно развиваем сеть в регионе и уже много сделали в этом году для того, чтобы связь стала надежнее, а мобильный интернет постоянно ускорялся, - сообщил директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов.- С начала года сеть 4G увеличилась более чем в 1,5 раза. Наши клиенты могут пользоваться всеми мобильными сервисами без каких-либо ограничений. Растет число абонентов, которые выбирают семейные тарифы, включающие не только мобильный, но и домашний интернет, и ТВ. Мы постоянно работаем над улучшением показателей качества связи, в том числе для жителей небольших населенных пунктов».
Новые базовые станции Билайн с начала 2021 года появились в 17 населенных пунктах региона (в Волгограде, Волжском, Камышине, Быково, Николаевске, Котельниково, Суровикино, Иловле, Новом Рогачике, Урюпинске, Фролово, Новоаннинском, Городище, Краснослободске, п. Новостройка, Средней Ахтубе, п. Киляковка).
*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».
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