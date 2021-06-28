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Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую арену

Актуально 28.06.2021 15:13
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28.06.2021 15:13


В Волгограде определена фирма, которая выполнит проект реконструкции спортивно-зрелищной части Дворца спорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, по итогам конкурсных процедур контракт будет заключен с ООО «Архидон». Компания подготовит проект за 16,8 миллиона рублей. Это почти в два раза меньше начальной стоимости контракта. 
В рамках реконструкции спортивно-зрелищной части Дворца спорта планируется кардинально переделать площади на трех этажах. Ориентировочный общий строительный объем составит более 65 тысяч квадратных метров. В частности, в здании появятся универсальный спортивно-зрелищный зал – ледовая арена, зал художественной гимнастики, где также можно будет проводить спортивные и культурно-зрелищные мероприятия. Так, во Дворце спорта будет обустроен партер на 1300 человек (танцпол), трибуны для 2800 зрителей. На нулевом этаже оборудуют зал единоборств, тренажерный зал для гребцов, гребной бассейн – для занятий в зимний период по гребле на байдарках и каноэ, тренажерный зал для общей физической подготовки, веломастерскую. Интересно, что при проведении культурно-зрелищных мероприятий залы хореографии и единоборств могут трансформироваться в буфеты. Также во Дворце спорта появятся и другие вспомогательные помещения – раздевалки, санузлы, медкабинеты, комната для полиции, склады и т.д.
Напомним, работы по реконструкции Дворца спорта идут уже не первый год. Большинство контрактов на капитальный ремонт вспомогательных помещений объекта и инженерных сетей на общую сумму около 100 миллионов рублей были заключены еще в 2019 году, однако, несмотря на то, что все первоначальные  сроки окончания реконструкции уже давно прошли, контракты до сих пор не исполнены. Подрядчиком реконструкции Дворца спорта являлось  ФГУП ГСУ ФСИН России. Структура ФСИН получила контракты на бесконкурсной основе. В ГКУ «Управление капитального строительства» Волгоградской области тогда обосновали метод заключения контракта с единственным поставщиком необходимостью скорейшего начала и окончания работ. 
В реальности капитальный ремонт до сих пор не окончен. ГКУ «Управление капитального строительства» предъявило уже ряд штрафных санкций ФГУП ГСУ ФСИН России, однако расшевелить «неуклюжего» подрядчика удается плохо. Недавно заказчик перешел к кардинальным мерам и из-за срыва срока работ разорвал в одностороннем порядке контракт с ФГУП «Главное строительное управление ФСИН», которое должно было отремонтировать подвал Дворца спорта, с передачей сведений в Волгоградское УФАС для включения организации в реестр недобросовестных поставщиков.

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