Экономика

Банк «Открытие»: ОПЕК+ будет бороться с инфляцией, увеличивая добычу нефти

Экономика 28.06.2021 13:20
0
28.06.2021 13:20


Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На предстоящем заседании министерского комитета ОПЕК+ может быть принято решение увеличить предложение нефти с августа на 0,5 тыс. барр. в сутки. Таким образом, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ может снизиться до 5,3 млн барр. в сутки. Российские нефтедобытчики и Минэнерго РФ считают, что август – лучшее время для увеличения поставок, поскольку спрос сезонно растет.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман как всегда призывает к осторожным и обдуманным решениям, но уже практически исключает бездействие в данной ситуации. Также он сослался на необходимость сдерживания инфляции в дополнение к балансировке рынка. Это подтверждает тезис о том, что в настоящий момент цена на нефть стала слишком высокой, а комфортная равновесная цена нефти марки Брент составляет около 70 долларов за баррель.
Цены на нефть сорта Brent уже протестировали уровень $76 за барр., вернувшись к уровню октября 2018 г. Рост цен произошел на фоне значительного восстановления спроса на нефтепродукты в США и Европе, остановки переговоров с Ираном по ядерной сделке и практически отсутствия роста добычи нефти при продолжающемся падении запасов в США. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнерго, по сравнению со средними значениями мая сократились на 20,4 млн барр. под влиянием восстановления работы НПЗ и роста спроса на нефтепродукты.
Падение доллара в пятницу после выхода хороших данных по инфляции цен производителей (ниже ожидаемых) и отсутствию роста потребительских расходов в моменте не оказали влияния на нефтяные котировки.
Участники рынка внимательно следят за новыми вспышками более заразного «индийского» штамма коронавируса, но пока не корректируют свои ожидания быстрого восстановления экономики в более консервативную сторону. До решения ОПЕК+ мы будем наблюдать волатильность цен в диапазоне 72-75 долларов за баррель и высокую реактивность на новости из кулуаров заседания, а также на данные по новым коронавирусным ограничениям в ключевых странах. С большой долей вероятности альянс примет решение об увеличении объемов добычи, достаточных для возврата цен к уровню 70 долларов за баррель.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
28.06.2021 19:40
Экономика 28.06.2021 19:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 16:42
Экономика 28.06.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 15:24
Экономика 28.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:19
Экономика 28.06.2021 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:22
Экономика 25.06.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:19
Экономика 25.06.2021 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:24
Экономика 25.06.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:20
Экономика 25.06.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 12:39
Экономика 25.06.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 11:38
Экономика 25.06.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 17:04
Экономика 24.06.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 16:04
Экономика 24.06.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 09:46
Экономика 24.06.2021 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 19:46
Экономика 23.06.2021 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 15:05
Экономика 23.06.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
12:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношейСмотреть фотографии
11:52
Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на ЮгеСмотреть фотографии
11:52
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленкуСмотреть фотографии
10:46
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смертиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:05
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плануСмотреть фотографии
08:31
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринкамиСмотреть фотографии
08:02
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:24
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
17:48
«Осталось пять доз»: В ТЦ Волгограда вакцины от COVID-19 разлетелись как горячие пирожкиСмотреть фотографии
13:55
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномаркиСмотреть фотографии
13:31
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:46
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдыхСмотреть фотографии
12:05
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чащеСмотреть фотографии
11:08
Город в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:45
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 