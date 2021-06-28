Экономика

Волгоградские железнодорожники обсудили перспективы сотрудничества с бизнес-сообществом региона

Экономика 28.06.2021 13:19 Новости компаний
0
28.06.2021 13:19 Новости компаний


На вокзале станции Волгоград-1 состоялась встреча железнодорожников с представителями регионального бизнес-сообщества.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, на мероприятии присутствовали волгоградские производители, представители банков, а также спортивной и гостиничной индустрии. Они обсудили с железнодорожниками совместные проекты в области реализации сувенирной продукции, проведения экскурсионных и туристических программ.
В настоящее время волгоградцы и гости города могут приобрести на территории вокзального комплекса различные памятные сувениры с изображением достопримечательностей города-героя. Кроме того, реализуется местное горчичное масло, травяные напитки, сарептские пряники, изготовленные по старинному рецепту, и многое другое. В бизнес-зале действует официальный фан-шоп  футбольного клуба «Ротор».  При посещении соответствующей площадки железнодорожникам подарили мяч с автографами игроков.
Также в ходе мероприятия представители вокзального комплекса провели экскурсию по залу категории «Комфорт», в котором созданы необходимые условия для проведения бизнес-встреч, презентаций и непродолжительных конференций. 
С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе мероприятие проводилось в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
28.06.2021 19:40
Экономика 28.06.2021 19:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 16:42
Экономика 28.06.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 15:24
Экономика 28.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:20
Экономика 28.06.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:22
Экономика 25.06.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:19
Экономика 25.06.2021 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:24
Экономика 25.06.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:20
Экономика 25.06.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 12:39
Экономика 25.06.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 11:38
Экономика 25.06.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 17:04
Экономика 24.06.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 16:04
Экономика 24.06.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2021 09:46
Экономика 24.06.2021 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 19:46
Экономика 23.06.2021 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2021 15:05
Экономика 23.06.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
12:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношейСмотреть фотографии
11:52
Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на ЮгеСмотреть фотографии
11:52
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленкуСмотреть фотографии
10:46
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смертиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:05
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плануСмотреть фотографии
08:31
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринкамиСмотреть фотографии
08:02
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:24
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
17:48
«Осталось пять доз»: В ТЦ Волгограда вакцины от COVID-19 разлетелись как горячие пирожкиСмотреть фотографии
13:55
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномаркиСмотреть фотографии
13:31
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:46
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдыхСмотреть фотографии
12:05
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чащеСмотреть фотографии
11:08
Город в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:45
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 