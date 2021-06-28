Экономика 28.06.2021 13:19 Новости компаний
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28.06.2021 13:19 Новости компаний
На вокзале станции Волгоград-1 состоялась встреча железнодорожников с представителями регионального бизнес-сообщества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, на мероприятии присутствовали волгоградские производители, представители банков, а также спортивной и гостиничной индустрии. Они обсудили с железнодорожниками совместные проекты в области реализации сувенирной продукции, проведения экскурсионных и туристических программ.
В настоящее время волгоградцы и гости города могут приобрести на территории вокзального комплекса различные памятные сувениры с изображением достопримечательностей города-героя. Кроме того, реализуется местное горчичное масло, травяные напитки, сарептские пряники, изготовленные по старинному рецепту, и многое другое. В бизнес-зале действует официальный фан-шоп футбольного клуба «Ротор». При посещении соответствующей площадки железнодорожникам подарили мяч с автографами игроков.
Также в ходе мероприятия представители вокзального комплекса провели экскурсию по залу категории «Комфорт», в котором созданы необходимые условия для проведения бизнес-встреч, презентаций и непродолжительных конференций.
С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе мероприятие проводилось в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора.
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