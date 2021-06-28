Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смерти

Общество 28.06.2021 10:46
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28.06.2021 10:46
Жительница Тракторозаводского района Волгограда Елена обратилась к горожанам с просьбой поучаствовать в своеобразном флешмобе для спасения животных и птиц от обезвоживания. «В городе стоит страшная жара, уже стали умирать птицы. Дождей уже давно нет, в городе не осталось луж, из которых могли напиться бездомные собаки и кошки. Хочу попросить волгоградцев – если выходите из дома, возьмите с собой какую-нибудь банку или миску с водой. Оставьте ее на улице и, я уверена, эта вода спасет жизнь тех, кто страдает от жажды», - предложила Елена. Волгоградка уже начала с себя. Она выходит на прогулку с собаками и обязательно берет с собой емкость с водой, которую оставляет во дворе.
Между тем, по прогнозам синоптиков и сегодня в Волгограде будет стоять страшная жара.
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