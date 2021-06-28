В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринками





В Волжском День молодежи отпраздновали накануне в двух точках у водоемов – на городском пляже и в речпорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, так, на городском пляже прошли соревнования по пляжному волейболу и футболу, а также совместные занятия фитнесом и йогой. Для самых юных был организован конкурс фигур из песка, детская игротека с вручением призов и подарков, уроки аквагрима.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечили ведущие ди-джеи, а все желающие посетили фотозоны. Кульминацией праздника стала пенная вечеринка.

В речпорту прошли показательные выступления реконструкторов, всех желающих учили двигаться под ритмы сальсы и бачаты, плести кольчуги и старинные пояса. Кульминацией праздника также стала пенная вечеринка.

Напомним, накануне в некоторых муниципалитетах региона отказались от проведения концертов на городских площадях и дискотек из-за низких темпов вакцинации и сложной эпидситуации. В частности, такое решение приняли власти Быково и Палласовки.

Фото ВК Открытый Волжский.