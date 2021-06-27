Общество

Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелиться

Общество 27.06.2021 18:24
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27.06.2021 18:24


Волгоградскую компанию, владеющую объектом культурного наследия регионального значения, обязали заняться его сохранностью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «КОМ Старт», в собственности которого находится здание конца XIX – середины ХХ в.в «Швейная фабрика им. 8 Марта», должно в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу произвести разработку научно-проектной документации по сохранению памятника истории. Швейная фабрика расположена в центре Волгограда на ул. Коммунистическая, 22 по соседству с «Царицынским пассажем». Непосредственно сами работы по сохранению объекта должны быть проведены в течение 12 месяцев со дня вступления судебного решения в силу. У владельца недействующих зданий фабрики есть право на обжалование решения в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

На фото Яндекс.Карты здание фабрики расположено слева

Иск в суд подал комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В деле также участвовала прокуратура Волгоградской области. Памятник архитектуры представляет собой комплекс из нескольких зданий. Средний корпус со стороны ул. Коммунистической - четырехэтажный, левое крыло - трехэтажное, с подвалом; правое крыло - двухэтажное, с подвалом.
В ходе обследования здания было установлено, что состояние главного среднего корпуса по ул. Коммунистической - неудовлетворительное. Состояние боковых протяженных корпусов – аварийное. Территория объекта огорожена, заброшена, заросла травой и кустарником.
На здании нет никаких надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия. ООО «КОМ Старт» приобрело памятник истории по договору купли-продажи в апреле 2014 года. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ООО «КОМ Старт» и генерального директора общества Калужскую Л.Б. привлекали к административной ответственности в 2019 году. Однако владелец здания каких-либо мер по сохранности объекта так и не принял. 
Представитель компании пояснил, что ООО «КОМ Старт» не занималось зданием, так как в декабре 2016 года было признано банкротом. Производство по данному делу было прекращено только в 2018 году утверждением мирового соглашения. Начало работ по приведению объекта в надлежащий вид было запланировано на весну 2020 года, однако в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Волгоградской области, ООО «КОМ Старт» приостановило свою деятельность. Проведение капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия было затрудненно отсутствием финансов и пандемией COVID-19. Собственник утверждал, что проводит работы по сохранности объекта, которые не требуют значительных финансовых вложений: убирает территорию силами сотрудников ООО «КОМ Старт» и арендаторов от мелко-бытового мусора, листвы, обрезает деревья. Объект находится под охраной, доступ посторонних на территорию исторической фабрики запрещен. 

Справка.
По данным сайта Царицын.рф, швейная фабрика была организована в марте 1918 года как портновская производственная артель «Царьодежда», на которой изготавливалась рабочая одежда. В 1919 году фабрику переименовали в «Губодежду». Предприятие быстро росло и к 1930 году на нем уже работало 920 человек. В том же году в честь международного женского дня фабрике было присвоено название «Фабрика имени 8-го Марта». В 1941 году во время Великой Отечественной войны предприятие изготавливало фуфайки и брюки для фронта. В 1942 году фабрика была эвакуирована, а ее производственные корпуса были сильно разрушены. С 1943 года начинается восстановление производства, а в 1956 году - очередная реконструкция предприятия.
С 1975 года швейная фабрика стала главным предприятием «Волгоградского производственного швейного объединения имени 8-го Марта», в которое входило 5 швейных фабрик, Дом моделей и фирменный магазин «Одежда». Основное производство тогда функционировало в закройном, бельевом, пиджаковом и спецовочном цехах. В 90-х годам на ее базе было создано ООО «Виктория». В 2006 году происходит новое преобразование – в ООО "Царицынская объединенная мануфактура". Официальный сайт указывает, что на сегодняшний день это предприятие легкой промышленности производит мужские костюмы, пиджаки, брюки, пальто под торговой маркой «Виктория». Однако производство находится в другом месте, а не в исторических корпусах на улице Коммунистической. 

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