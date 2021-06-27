Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелиться





Волгоградскую компанию, владеющую объектом культурного наследия регионального значения, обязали заняться его сохранностью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «КОМ Старт», в собственности которого находится здание конца XIX – середины ХХ в.в «Швейная фабрика им. 8 Марта», должно в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу произвести разработку научно-проектной документации по сохранению памятника истории. Швейная фабрика расположена в центре Волгограда на ул. Коммунистическая, 22 по соседству с «Царицынским пассажем». Непосредственно сами работы по сохранению объекта должны быть проведены в течение 12 месяцев со дня вступления судебного решения в силу. У владельца недействующих зданий фабрики есть право на обжалование решения в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.





На фото Яндекс.Карты здание фабрики расположено слева





Иск в суд подал комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В деле также участвовала прокуратура Волгоградской области. Памятник архитектуры представляет собой комплекс из нескольких зданий. Средний корпус со стороны ул. Коммунистической - четырехэтажный, левое крыло - трехэтажное, с подвалом; правое крыло - двухэтажное, с подвалом.

В ходе обследования здания было установлено, что состояние главного среднего корпуса по ул. Коммунистической - неудовлетворительное. Состояние боковых протяженных корпусов – аварийное. Территория объекта огорожена, заброшена, заросла травой и кустарником.

На здании нет никаких надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия. ООО «КОМ Старт» приобрело памятник истории по договору купли-продажи в апреле 2014 года. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ООО «КОМ Старт» и генерального директора общества Калужскую Л.Б. привлекали к административной ответственности в 2019 году. Однако владелец здания каких-либо мер по сохранности объекта так и не принял.

Представитель компании пояснил, что ООО «КОМ Старт» не занималось зданием, так как в декабре 2016 года было признано банкротом. Производство по данному делу было прекращено только в 2018 году утверждением мирового соглашения. Начало работ по приведению объекта в надлежащий вид было запланировано на весну 2020 года, однако в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Волгоградской области, ООО «КОМ Старт» приостановило свою деятельность. Проведение капитальных работ по сохранению объекта культурного наследия было затрудненно отсутствием финансов и пандемией COVID-19. Собственник утверждал, что проводит работы по сохранности объекта, которые не требуют значительных финансовых вложений: убирает территорию силами сотрудников ООО «КОМ Старт» и арендаторов от мелко-бытового мусора, листвы, обрезает деревья. Объект находится под охраной, доступ посторонних на территорию исторической фабрики запрещен.





Справка.

По данным сайта Царицын.рф, швейная фабрика была организована в марте 1918 года как портновская производственная артель «Царьодежда», на которой изготавливалась рабочая одежда. В 1919 году фабрику переименовали в «Губодежду». Предприятие быстро росло и к 1930 году на нем уже работало 920 человек. В том же году в честь международного женского дня фабрике было присвоено название «Фабрика имени 8-го Марта». В 1941 году во время Великой Отечественной войны предприятие изготавливало фуфайки и брюки для фронта. В 1942 году фабрика была эвакуирована, а ее производственные корпуса были сильно разрушены. С 1943 года начинается восстановление производства, а в 1956 году - очередная реконструкция предприятия.

С 1975 года швейная фабрика стала главным предприятием «Волгоградского производственного швейного объединения имени 8-го Марта», в которое входило 5 швейных фабрик, Дом моделей и фирменный магазин «Одежда». Основное производство тогда функционировало в закройном, бельевом, пиджаковом и спецовочном цехах. В 90-х годам на ее базе было создано ООО «Виктория». В 2006 году происходит новое преобразование – в ООО "Царицынская объединенная мануфактура". Официальный сайт указывает, что на сегодняшний день это предприятие легкой промышленности производит мужские костюмы, пиджаки, брюки, пальто под торговой маркой «Виктория». Однако производство находится в другом месте, а не в исторических корпусах на улице Коммунистической.



