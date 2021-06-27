Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдых





На неделю отпуска среднестатистический житель Волгограда может позволить себе потратить 28 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные в ходе опроса выявил сервис по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне в среднем оценили, что неделя идеального отдыха стоит 135 тысяч рублей на человека. Отпуск жители страны мечтают провести в Турции, Италии, Испании и Таиланде – эти страны называли чаще всего. Однако позволить себе идеальный отпуск могут немногие. Так, среди населения городов-миллионников в реальности самый большой бюджет на неделю отпуска могут выделить себе москвичи – 47 тысяч рублей на человека. На втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург - по 42 тысячи рублей. На третьем — Самара (38 тысяч).

Отмечается, что SuperJob сделал такие выводы на основе исследования ответов 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Фото из архива «Высоты 102»