Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чаще





133 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом диагностированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, заболеваемость по сравнению с предыдущим днем снова выросла. Отметим, что летом 2020 года жара способствовала снижению заболеваемости вирусом. В этом году ситуация противоположная – ультрафиолет для ковида, судя по всему, больше не является сдерживающим фактором.

Шесть человек скончались за сутки. Выздоровели 68 жителей региона.

Всего в Волгоградской области выявлено уже 62,3 тысячи случаев заражения COVID-19. От нового вируса скончались 1497 человек.



