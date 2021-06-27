Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чаще

Здравоохранение 27.06.2021 12:05
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27.06.2021 12:05
133 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом диагностированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, заболеваемость по сравнению с предыдущим днем снова выросла. Отметим, что летом 2020 года жара способствовала снижению заболеваемости вирусом. В этом году ситуация противоположная – ультрафиолет для ковида, судя по всему, больше не является сдерживающим фактором.
Шесть человек скончались за сутки. Выздоровели 68 жителей региона.
Всего в Волгоградской области выявлено уже 62,3 тысячи случаев заражения COVID-19. От нового вируса скончались 1497 человек.
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