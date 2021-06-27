Общество

Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской области

Общество 27.06.2021 09:45
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27.06.2021 09:45


Сильная жара до 43 градусов ожидается в Волгоградской области сегодня и завтра, 28 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в южных и отдельных северо-западных районах Волгоградской области отмечено негативное влияние суховея на зерновые колосовые культуры. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса.
29 июня в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Также будет жарко. Прогнозируется ветреная погода с порывами до 23 м/секунду.

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