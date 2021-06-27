Трезвое воскресенье: волгоградская молодежь отмечает свой праздник

Общество 27.06.2021 09:17
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27.06.2021 09:17
Сегодня, 27 июня, в Волгоградской области запрещена розничная продажа алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи. Как сообщает ИА «Высота 102, ограничение будет действовать весь день до 24:00. Исключение касается баров, ресторанов и кафе, где запрещается только продажа алкоголя на вынос.
День молодежи в России в этом году будут отмечать в 63-й раз. В Волгоградской области из-за санитарно-эпидемиологических ограничений празднование Дня молодежи пройдет в смешанном формате. По информации администрации региона, для молодых жителей региона подготовлены кинопоказы на открытых площадках, спортивные мероприятия, онлайн-акции и флешмобы. В Волгоградской областной библиотеке состоится концерт «4ever young». Организаторы обещают танцы, песни, чтение стихов, косплей-дефиле и сценические постановки. Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на персональную выставку абстрактной живописи «Непознанный мир», подготовленную художником и дизайнером-декоратором Анной Кардаильской. Волгоградский областной краеведческий музей запускает онлайн-акцию «Культурная молодежь».
Справка. Свою историю праздник ведет со времен СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.
Отметим, что в России к молодежи относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет – такое решение приняла Госдума РФ в 2020 году. Ранее к молодым относились россияне до 30 лет включительно.
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