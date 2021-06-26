В дело о «волшебных бобах» в Волгограде просочилась коррупция





К 3,5 годам лишения свободы условно осужден житель Волгограда за посредничество во взяточничестве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного и апелляционное представление гособвинения - без удовлетворения.

По материалам дела, фигурант хотел помочь избежать уголовной ответственности своей знакомой, у которой еще в ноябре 2018 года оперативники изъяли препарат «Волшебные бобы», содержащий запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество - сибутрамин. В свою очередь фигурант уголовного дела позвонил своему знакомому, у которого были связи в правоохранительных органах, чтобы тот решил этот вопрос с помощью взятки. Тот согласился, обозначив сумму в 100 тысяч рублей. Однако изначально ничего делать не планировал, решив присвоить эти деньги себе. Женщина передала требуемую сумму через посредника.

Как указано в материалах дела, спустя некоторое время ее вопрос решился сам собой. Уголовного дела волгоградке удалось избежать, ее привлекли к административной ответственности. Однако позже женщина поняла, что ее обманули и стала требовать возврата денег. Не добившись желаемого, она написала заявление в правоохранительные органы. В итоге обоих мужчин задержали. Центральный районный суд Волгограда осудил получателя денег за совершение мошеннических действий.

Осужденный за посредничество во взяточничестве отрицал вину, утверждая, что, когда просил своего знакомого о помощи, ничего противозаконного не планировал. Он надеялся, что тот решил вопрос правовым путем. Однако к этим доводам суд, изучив материалы дела и показания свидетелей, отнесся критически.

Гособвинение просило реального наказания для волгоградца, так как совершенное им преступление относится к категории тяжкого и коррупционного, способствует формированию негативного отношения к органам внутренних дел и институтам государственной власти в целом. Суд посчитал, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.



