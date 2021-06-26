В дело о «волшебных бобах» в Волгограде просочилась коррупция

Борьба с коррупцией 26.06.2021 16:27
0
26.06.2021 16:27
К 3,5 годам лишения свободы условно осужден житель Волгограда за посредничество во взяточничестве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного и апелляционное представление гособвинения - без удовлетворения.
По материалам дела, фигурант хотел помочь избежать уголовной ответственности своей знакомой, у которой еще в ноябре 2018 года оперативники изъяли препарат «Волшебные бобы», содержащий запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество - сибутрамин. В свою очередь фигурант уголовного дела позвонил своему знакомому, у которого были связи в правоохранительных органах, чтобы тот решил этот вопрос с помощью взятки. Тот согласился, обозначив сумму в 100 тысяч рублей. Однако изначально ничего делать не планировал, решив присвоить эти деньги себе. Женщина передала требуемую сумму через посредника.
Как указано в материалах дела, спустя некоторое время ее вопрос решился сам собой. Уголовного дела волгоградке удалось избежать, ее привлекли к административной ответственности. Однако позже женщина поняла, что ее обманули и стала требовать возврата денег. Не добившись желаемого, она написала заявление в правоохранительные органы. В итоге обоих мужчин задержали. Центральный районный суд Волгограда осудил получателя денег за совершение мошеннических действий.
Осужденный за посредничество во взяточничестве отрицал вину, утверждая, что, когда просил своего знакомого о помощи, ничего противозаконного не планировал. Он надеялся, что тот решил вопрос правовым путем. Однако к этим доводам суд, изучив материалы дела и показания свидетелей, отнесся критически.
Гособвинение просило реального наказания для волгоградца, так как совершенное им преступление относится к категории тяжкого и коррупционного, способствует формированию негативного отношения к органам внутренних дел и институтам государственной власти в целом. Суд посчитал, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.
Реклама
Чиновников Волгоградской области проверит УФАС из-за закупки в треть миллиарда рублей26.06.2021 17:52
Борьба с коррупцией 26.06.2021 17:52
Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсада25.06.2021 14:53
Борьба с коррупцией 25.06.2021 14:53
Экс-председателя Дзержинского суда Волгограда от колонии спас ребенок24.06.2021 16:20
Борьба с коррупцией 24.06.2021 16:20
Федеральные чиновники в Волгоградской области "посоревновались" в доходах с региональными04.06.2021 08:25
Борьба с коррупцией 04.06.2021 08:25
Аудиторы КСП Волгоградской области подсчитали свои доходы03.06.2021 09:00
Борьба с коррупцией 03.06.2021 09:00
Районные власти строят спортзал в Волгоградской области в обход закона02.06.2021 14:38
Борьба с коррупцией 02.06.2021 14:38
У семьи председателя КСП Волгограда земля "уходит из-под ног"02.06.2021 08:17
Борьба с коррупцией 02.06.2021 08:17
Депутат в Волгоградской области «забыл» указать в декларации дорогостоящие покупки семьи01.06.2021 20:50
Борьба с коррупцией 01.06.2021 20:50
Глава Волгограда и его заместители обнародовали свои доходы28.05.2021 17:43
Борьба с коррупцией 28.05.2021 17:43
Директора психоневрологических интернатов Волгоградской области отчитались о доходах28.05.2021 10:06
Борьба с коррупцией 28.05.2021 10:06
Доход бывшего волгоградского ритуальщика увеличился в два раза за прошлый год26.05.2021 10:58
Борьба с коррупцией 26.05.2021 10:58
Гендиректору волгоградского «Ротора» снизили зарплату25.05.2021 08:03
Борьба с коррупцией 25.05.2021 08:03
Ректоры волгоградских вузов приоткрыли кошельки23.05.2021 16:36
Борьба с коррупцией 23.05.2021 16:36
В Волгоградской области названы самые состоятельные деятели культуры21.05.2021 10:16
Борьба с коррупцией 21.05.2021 10:16
Крупного районного чиновника в Волгоградской области подозревают в многомиллионной халатности21.05.2021 09:56
Борьба с коррупцией 21.05.2021 09:56
Реклама