Общество

Волгоградцы сфотографировали в бассейне губернатора Андрея Бочарова

Общество 26.06.2021 12:38
0
26.06.2021 12:38


Необычного гостя сегодня удалось сфотографировать посетителям бассейна «Искра» в Краснооктябрьском районе Волгограда: у бортика пловцы засняли губернатора Андрея Бочарова. Главу региона сопровождал президент Федерации Волгоградской области по плаванию, руководитель плавательного клуба «Волга» Виктор Авдиенко, сообщает ИА «Высота 102».

Как стало известно информагентству, губернатор приехал осмотреть базу, где на днях завершились тренировки олимпийской сборной России по плаванию перед выездом в Японию, где соревнования стартуют 23 июля. Андрей Бочаров посмотрел, как организованы занятия по плаванию в детских группах, поговорил с тренерами, спортивными врачами и другими специалистами «Искры». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
26.06.2021 18:53
Общество 26.06.2021 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2021 10:21
Общество 26.06.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 20:03
Общество 25.06.2021 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 16:25
Общество 25.06.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 15:05
Общество 25.06.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 14:08
Общество 25.06.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 13:22
Общество 25.06.2021 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 13:19
Общество 25.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 12:49
Общество 25.06.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 11:27
Общество 25.06.2021 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 10:09
Общество 25.06.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 09:53
Общество 25.06.2021 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.06.2021 08:08
Общество 25.06.2021 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.06.2021 19:49
Общество 24.06.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2021 17:54
Общество 24.06.2021 17:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:53
«Купался последний раз, когда был дождь»: хроника обезвоженных городов и поселков Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
Чиновников Волгоградской области проверит УФАС из-за закупки в треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
16:27
В дело о «волшебных бобах» в Волгограде просочилась коррупцияСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом 15-летний подросток утонул в водоеме для полива растенийСмотреть фотографии
12:38
Волгоградцы сфотографировали в бассейне губернатора Андрея БочароваСмотреть фотографии
12:30
«Пошла волна?»: в Волгоградской области растет число заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:29
Нашествие гусениц ожидают в 10 районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Юный мопедист не уступил дорогу и угодил в больницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:21
Попытка №2: для благоустройства «убитого» сквера в Волгограде ищут нового подрядчикаСмотреть фотографии
09:27
Роспотребнадзор проводит проверку после многотысячного концерта «Руки вверх» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:03
Начальником отделения полиции в Волгоградской области назначили Алексея УльяноваСмотреть фотографии
19:39
Хмурые волгоградцы оккупировали торговые центры ради прививки от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
17:28
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огородеСмотреть фотографии
17:22
Михаил Белов: «Волгоградцы оценивают инфляцию выше, чем есть на самом деле»Смотреть фотографии
16:25
Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 годСмотреть фотографии
15:05
Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»Смотреть фотографии
14:53
Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсадаСмотреть фотографии
14:27
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центреСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Новый главный пристав Волгоградской области официально вступила в должностьСмотреть фотографии
12:06
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли РоссииСмотреть фотографии
11:27
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяинаСмотреть фотографии
10:31
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 