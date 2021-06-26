Волгоградцы сфотографировали в бассейне губернатора Андрея Бочарова

Общество 26.06.2021 12:38
0
26.06.2021 12:38
Необычного гостя сегодня удалось сфотографировать посетителям бассейна «Искра» в Краснооктябрьском районе Волгограда: у бортика пловцы засняли губернатора Андрея Бочарова. Главу региона сопровождал президент Федерации Волгоградской области по плаванию, руководитель плавательного клуба «Волга» Виктор Авдиенко, сообщает ИА «Высота 102».
Как стало известно информагентству, губернатор приехал осмотреть базу, где на днях завершились тренировки олимпийской сборной России по плаванию перед выездом в Японию, где соревнования стартуют 23 июля. Андрей Бочаров посмотрел, как организованы занятия по плаванию в детских группах, поговорил с тренерами, спортивными врачами и другими специалистами «Искры».
Реклама
«Купался последний раз, когда был дождь»: хроника обезвоженных городов и поселков Волгоградской области26.06.2021 18:53
Общество 26.06.2021 18:53
Попытка №2: для благоустройства «убитого» сквера в Волгограде ищут нового подрядчика26.06.2021 10:21
Общество 26.06.2021 10:21
Начальником отделения полиции в Волгоградской области назначили Алексея Ульянова25.06.2021 20:03
Общество 25.06.2021 20:03
Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход Волгограда25.06.2021 16:25
Общество 25.06.2021 16:25
Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»25.06.2021 15:05
Общество 25.06.2021 15:05
Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центре25.06.2021 14:08
Общество 25.06.2021 14:08
Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской области25.06.2021 13:22
Общество 25.06.2021 13:22
Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской области25.06.2021 13:19
Общество 25.06.2021 13:19
Новый главный пристав Волгоградской области официально вступила в должность25.06.2021 12:49
Общество 25.06.2021 12:49
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)25.06.2021 11:27
Общество 25.06.2021 11:27
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в Волгограде25.06.2021 10:09
Общество 25.06.2021 10:09
Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»25.06.2021 09:53
Общество 25.06.2021 09:53
Последняя надежда: под Волгоградом вдова попросила Путина разобраться с захватом земель25.06.2021 08:08
Общество 25.06.2021 08:08
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкой24.06.2021 19:49
Общество 24.06.2021 19:49
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсах24.06.2021 17:54
Общество 24.06.2021 17:54
Реклама