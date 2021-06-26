Общество 26.06.2021 10:21
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26.06.2021 10:21
Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по благоустройству сквера имени 8 марта в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет свыше 41,2 миллиона рублей. Преображение сквера, который находится в запущенном состоянии, проводят в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Как ранее сообщало информагентство, в мае текущего года «Волгоградзеленхоз» расторг контракт с ООО «РАЙ-ГРАСС» по реконструкции сквера имени 8 марта из-за срыва сроков выполнения работ. Начать работы планировалось еще в феврале текущего года, а окончание реконструкции было намечено на 1 октября 2021 года, но нерадивый застройщик приступил только в середине марта 2021 года. В МБУ «Волгоградзеленхоз» приняли решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Примечательно, что ООО «РАЙ-ГРАСС» ранее не смогло в установленные сроки провести благоустройство бульвара по ул. Титова в Краснооктябрьском районе. Контракт с фирмой расторгло МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района».
В сквере имени 8 марта, который имеет печальную историю, предстоит выполнить большой объем работ с учетом нынешнего состояния территории. Новому подрядчику необходимо демонтировать элементы благоустройства, сухие и больные зеленые насаждения, асфальтовое покрытие и многое другое. Дорожки в сквере выложат плиткой, смонтируют новый поливочный водопровод, систему освещения, видеонаблюдения, проведут озеленение. Ранее для сквера имени 8 марта был разработан эскизный дендрологический дизайн-проект.
Справка. В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев.
В рамках благоустройства сквера имени 8 Марта планируется установка на его территории памятного знака жертвам Холокоста.
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