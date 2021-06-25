Общество

Начальником отделения полиции в Волгоградской области назначили Алексея Ульянова

Общество 25.06.2021 20:03
0
25.06.2021 20:03


Личному составу отделения МВД России по Киквидзенскому району представлен новый начальник – подполковник полиции Алексей Ульянов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, предыдущий руководитель майор полиции Павел Буханцев уехал в Дубовский район возглавить местный отдел МВД.
Алексей Ульянов родился в станице Кумылженской, получил высшее юридическое образование и с 2003 года начал работать в ОВД родного района оперуполномоченным по борьбе с экономическими преступлениями. За годы службы он занимал должности в подразделениях участковых и дежурной части ОВД Кумылженского, Алексеевского и Михайловского районов. Алексей Ульянов дважды выезжал в длительные служебные командировки в Северо-Кавказский регион. В Киквидзенский район подполковника назначили с должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по городу Михайловке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
25.06.2021 16:25
Общество 25.06.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 15:05
Общество 25.06.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 14:08
Общество 25.06.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 13:22
Общество 25.06.2021 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 13:19
Общество 25.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 12:49
Общество 25.06.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 11:27
Общество 25.06.2021 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 10:09
Общество 25.06.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2021 09:53
Общество 25.06.2021 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.06.2021 08:08
Общество 25.06.2021 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.06.2021 19:49
Общество 24.06.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2021 17:54
Общество 24.06.2021 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2021 17:13
Общество 24.06.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2021 17:11
Общество 24.06.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2021 13:44
Общество 24.06.2021 13:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:03
Начальником отделения полиции в Волгоградской области назначили Алексея УльяноваСмотреть фотографии
19:39
Хмурые волгоградцы оккупировали торговые центры ради прививки от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
17:28
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огородеСмотреть фотографии
17:22
Михаил Белов: «Волгоградцы оценивают инфляцию выше, чем есть на самом деле»Смотреть фотографии
16:25
Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 годСмотреть фотографии
15:05
Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»Смотреть фотографии
14:53
Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсадаСмотреть фотографии
14:27
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центреСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Новый главный пристав Волгоградской области официально вступила в должностьСмотреть фотографии
12:06
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли РоссииСмотреть фотографии
11:27
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяинаСмотреть фотографии
10:31
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»Смотреть фотографии
09:07
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от МосквыСмотреть фотографии
08:08
Последняя надежда: под Волгоградом вдова попросила Путина разобраться с захватом земельСмотреть фотографии
19:49
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкойСмотреть фотографии
17:54
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсахСмотреть фотографии
17:13
Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде родился ЛюциферСмотреть фотографии
16:20
Экс-председателя Дзержинского суда Волгограда от колонии спас ребенокСмотреть фотографии
15:50
Суд в Ростове-на-Дону приступает к рассмотрению дела волгоградского генерала Михаила МузраеваСмотреть фотографии
14:44
Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режимСмотреть фотографии
13:44
Как сэкономить на оплате проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 