Начальником отделения полиции в Волгоградской области назначили Алексея Ульянова

Общество 25.06.2021 20:03
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25.06.2021 20:03
Личному составу отделения МВД России по Киквидзенскому району представлен новый начальник – подполковник полиции Алексей Ульянов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, предыдущий руководитель майор полиции Павел Буханцев уехал в Дубовский район возглавить местный отдел МВД.
Алексей Ульянов родился в станице Кумылженской, получил высшее юридическое образование и с 2003 года начал работать в ОВД родного района оперуполномоченным по борьбе с экономическими преступлениями. За годы службы он занимал должности в подразделениях участковых и дежурной части ОВД Кумылженского, Алексеевского и Михайловского районов. Алексей Ульянов дважды выезжал в длительные служебные командировки в Северо-Кавказский регион. В Киквидзенский район подполковника назначили с должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по городу Михайловке.
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