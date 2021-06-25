Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсада

Борьба с коррупцией 25.06.2021 14:53
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25.06.2021 14:53
За мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения осужден фактический руководитель коммерческой организации, которая строила детский сад в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда приговорил фигуранта уголовного дела к 4 годам колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что в ноябре 2013 года между МКУ "Служба единого заказчика – застройщика администрации Волгограда" и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада. В качестве аванса подрядчику было перечислено более 51,5 миллиона рублей. Подсудимый с целью создания видимости исполнения взятых обязательств направил 5,5 миллиона на выполнение части работ, а оставшиеся 46 миллионов обналичил через подконтрольную фирму и распорядился деньгами по своему усмотрению. Вину он не признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Впоследствии детский сад был достроен силами другого подрядчика и в настоящее время введен в эксплуатацию.
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