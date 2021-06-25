Банк «Открытие»: рейтинги – стабильные, прогнозы – позитивные

Экономика 25.06.2021 12:39
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25.06.2021 12:39
Банк «Открытие» по итогам 1 квартала 2021 года занимает 6-е место по размеру активов среди банков РФ и 5-е по балансовому капиталу1. Чистая прибыль за 4 месяца этого года составила 34,5 млрд р. Банк имеет высокие кредитные рейтинги от крупнейших рейтинговых агентств с прогнозом «стабильный» и «позитивный». Об этом на пресс-конференции в Волгограде сообщил Старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко, передает корреспондент ИА «Высота 102».
В России банк имеет 3,1 млн розничных клиентов, 511 тысяч в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) и 10,4 тысячи в крупном. Сеть банка охватывает 227 городов в 8 федеральных округах.
Управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергей Крупчатников рассказал о показателях работы за 1 квартал 2021 года.
• Кредитный портфель составляет 11 млрд р., совокупный депозитный – 14 млрд р.
• 66 тысяч активных клиентов в месяц проводят несколько операций.
• Объем выданных потребительских кредитов составил 1,3 млрд р. Это больше на 40% чем за аналогичный период прошлого года.
• С начала этого года выдано 707 млн р. розничных ипотечных кредитов. При этом по итогам 2020 года их выдано 1,6 млрд р., что на 30% больше, чем в 2019г.
• Кредитный портфель МСБ составляет 3,1 млрд рублей, что на 20% больше чем на 1 апреля 2020 года.
• Активных клиентов МСБ порядка трех тысяч, прирост за 2020г. около 15%.
«Прошлый год был тяжелый для клиентов некоторых отраслей. Банк активно участвовал собственными средствами в решении вопросов таких клиентов, предлагая новые графики погашения кредитов с переносом платежей. Примерно 20% клиентов МСБ воспользовались такими предложениями», – отметил С. Крупчатников.
Клиенты банка стали активно пользоваться инвестиционными продуктами, сберегая деньги не только традиционными способами, но вкладывая в ценные бумаги, облигации, развивая свои навыки по работе с инвестициями. В 2020 году банк реализовал инвестиционных продуктов на сумму 1,6 млрд р, в 1 квартале этого года совершено сделок на сумму 1,1 млрд р.
«В Волгограде тенденция, как и по все стране – мы видим рост инвестирования физическими лицами. Получив успешный опыт инвестирования, а доходность инвестиционных продуктов в разы выше, чем по вкладам, клиенты меняют модель поведения. Мы же исходим из потребностей клиента, предлагая ему ту или иную стратегию. В любом отделении нашего банка можно получить консультацию базового уровня и вплоть до сложных сделок. К нам можно прийти просто с паспортом, открыть счет и попробовать простые операции», – сказал С. Крупчатников
Отвечая на вопросы журналистов, Старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко поделился наиболее, на его взгляд, успешными предложениями банка: «Первое. Мы одними из первых открыли эскроу счета и вели клиентов на протяжении всего периода вплоть до решения взять ипотечный кредит. Накопленный опыт позволяет проводить качественную экспертизу проектов.
Второе. В кредитовании физических лиц, а мы им ранее не занимались, мы шли эмпирическим путем и делали продукты, привлекательные для клиента. К примеру, пониженная ставка в первый год кредита. Предоставили клиенту выбирать самому набор опций в страховых программах при оформлении кредита. Доля страховок благодаря этому у нас на уровне 90 %, тогда как по России – 50-60%.
Третье. Наши дебетовые и кредитные карты дают возможность участвовать в различных программах и получать скидки и бонусы».
1 По данным отчетности банка «Открытие» а 01.05.2021г. по РСБУ на неконсолидированной основе.
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