Экономика

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом

Экономика 25.06.2021 11:38
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25.06.2021 11:38


ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов в сети кулинарных лавок «КиО Кухня» (Санкт-Петербург) взглядом без использования смартфона или карты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сервис реализован на базе решения O.Pay — технологии распознавания лиц от участника корпоративного акселератора ВТБ — компании O.Vision.
Для подключения сервиса клиенту необходимо установить приложение O.Vision на смартфон (доступны версии для iOS и Android) и пройти простую процедуру регистрации номера телефона и сохранения биометрии лица, привязав к сервису свою карту. Все точки сети «КиО Кухня» оборудованы специальными терминалами для оплаты заказа, на которых клиенту достаточно посмотреть в камеру. Сервис доступен держателям карт любых платежных систем и банков-эмитентов.
Алгоритм идентификации O.Vision протестирован на объеме базы биометрических регистраций из более 1 млн лиц, что обеспечивает корректную работу сервиса. Менее чем за секунду запрос проходит несколько этапов обработки в системе — от идентификации лица клиента до его проверки на «подлинность» и принятия решения об оплате.
Таким образом, покупатели могут расплатиться без использования смартфона или карты. Для владельца торговых точек сервис расширяет спектр доступных клиентам способов бесконтактной оплаты и ускоряет процесс обслуживания. При оплате взглядом по карте Visa в первые четыре месяца после запуска сервиса клиентам предоставляется скидка на заказ 20%.
"Безналичная оплата уверенно вытесняет расчеты за наличные деньги. В рамках стратегии по цифровизации ВТБ работает над сервисами бесконтактной оплаты с использованием самых современных разработок. Новые решения позволяют торгово-сервисным предприятиям не только улучшить пользовательский опыт, но и в перспективе обеспечить дополнительные возможности для развития собственной экосистемы. Например, использовать сервис оплаты взглядом в рамках программ лояльности. Клиенту не потребуется скачивать специальные приложения или получать дисконтную карту магазина, достаточно будет посмотреть в камеру терминала при оплате», — комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.
«ВТБ проводит масштабную технологическую трансформацию и внедряет инновационные решения, которые позволяют банку развиваться быстрее рынка, строить открытую экосистему, упрощать и ускорять взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом. Для поиска и апробации инновационных решений технологических стартапов в ВТБ работает корпоративный акселератор. Пилот с компанией O.Vision позволит протестировать технологию распознавания лиц для оплаты, оценить ее зрелость, точность и скорость алгоритмов распознавания, обеспечивающих безопасность платежей. В решение встроена система antispoofing, что позволяет избежать возможности подмены личности при оплате по лицу. Алгоритм идентификации анализирует большой объем параметров и минимизирует вероятность ложного допуска», − отмечает Сергей Безбогов, руководитель департамента управления и координации технологических изменений банка ВТБ.
«Оплата с помощью биометрии становится все более распространенной и популярной среди потребителей. Согласно данным　Visа, две трети из них (70%) считают биометрические платежи более простым способом совершать оплату. При этом 46% потребителей называют их не только удобным, но и более надежным способом защитить личные платежные данные при оплате покупок. Мы уверены, что новый сервис поможет потребителям совершать оплату еще быстрее, безопаснее и удобнее», – говорит Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в России.
Ежедневно технологией O.Vision пользуются более 50 тыс. человек. За счет внедрения системы O.Pay планируется увеличить объем пользователей в два раза до конца 2021 года.
Справка O.Vision — российская компания, создатель бесконтактной биометрической системы контроля доступа и оплаты. Предлагает полный цикл услуг от разработки и поставки — до обслуживания решений.
«КиО Кухня» — развивающаяся сеть быстрого питания в Санкт-Петербурге, основанная в 2018 году и насчитывающая на сегодняшний день 10 ресторанов. Ежедневно сеть принимает 4,5 тыс. посетителей.

 

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