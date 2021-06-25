Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центре

Депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров сегодня привился от коронавируса в торговом центре «Пирамида». Как сообщает ИА «Высота 102», народный избранник терпеливо стоял в очереди вместе с другими желающими вакцинироваться. После получения прививки Алексей Буров рассказал корреспонденту ИА «Высота 102», что сделал он это по собственному желанию, никто его не заставлял. «Я уже переболел коронавирусом, но сдал недавно анализ и обнаружилось, что у меня мало антител. Поэтому решил сделать прививку», - сообщил он.

Между тем, в Волгоградской областной думе отказались сообщить, сколько всего депутатов сделали прививку от коронавируса, сославшись на персональные данные. Об этом решились сообщить лишь единицы. Так, Владимир Шкарин накануне вакцинировался от COVID-19, а Наталья Семенова сделала уже повторную прививку.