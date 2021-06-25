В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяина

Происшествия 25.06.2021 10:55
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25.06.2021 10:55
В станице Слащевской Кумылженского района введен карантин из-за бешенства. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации сельского поселения, от бешеного животного пострадал житель станицы. «48-летнего мужчину покусала собака, которая жила во дворе. Животное пало, после его гибели подтвердилось, что у собаки было бешенство. Пострадавший уже получает лечение», - пояснили в администрации. Предположительно, собаку могло покусать дикое животное, больное бешенством.
Напомним, за последние полгода в Волгоградской области от бешенства умерли уже три человека, в том числе ребенок. Причиной летальных исходов стало слишком позднее обращение за медицинской помощью.
Фото: depositphotos.com
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