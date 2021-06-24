Телеком

«Ростелеком» и инновационная российская ИТ-компания «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие

Телеком 24.06.2021 15:58
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24.06.2021 15:58


«Ростелеком», крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и инновационная российская ИТ-компания «Кьюлиджент.ру» подписали юридически обязывающие документы по приобретению доли в размере 25% уставного капитала ООО«Комплексные аналитические системы» (КАС, или СП).Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
Основной актив компании «Кьюлиджент.ру»— высокопроизводительное программное обеспечение (ПО)Qligent, единственное в России обеспечивающее сквозной контроль качества передачи контента в системах вещания, видеонаблюдения и видеоаналитики. Решение Qligent внесено в реестр отечественного программного обеспечения.
По условиям сделки «Кьюлиджент.ру» передает в КАС исключительную бессрочную лицензию на ПОQligent с правом модификациии сублицензирования на территории России и стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).ВседальнейшиеразработкиимодификацииданногоПО, выполненные врамкахСП, будут интеллектуальнойсобственностьюКАС.
Цель создания СП — разработка и вывод на рынок комплексного предложения от группы компаний «Ростелеком» по управлению и повышению эффективности ИТ-инфраструктуры для клиентов сегментов В2В и B2G. Функции мониторинга, управления и аналитики Qligentбудут интегрированы в продукты и предложены крупным ведомствам и корпорациям, которые предъявляют повышенные требования к надежности и безопасности ИТ-систем. Также планируется разработка ПО для интеграции сбора и дальнейшей аналитики видеоданных от различных решений, созданных для государственных и коммерческих цифровых платформ (цифровой регион, умный и безопасный город, электронное правительство и других). Для размещения и обеспечения работы ПО планируется задействовать ресурсы распределенной сети дата-центров и облачной инфраструктуры «Ростелекома».
«Партнерство с”Ростелекомом”— важный стратегический шаг, позволяющий предложить рынку не просто инновационное программное обеспечение, а законченный сервис в области управления и контроля эффективности умной инфраструктуры для коммерческих и государственных заказчиков за счет уникальной комбинации наших решений и экспертных знаний, сетей передачи данных и ЦОД “Ростелекома”», — сказал директор «Кьюлиджент.ру» Андрей Гайнулин.
«Мы договорились о стратегическом партнерстве с компанией “Кьюлиджент.ру”, которая является признанным лидером в разработке специализированного ПО для автоматизации контроля качества доставки видеотрафика. Совместный продукт позволит повысить функциональность и конкурентоспособность наших сервисов с видеопотоками, обеспечивая высочайшее качество передачи на всех этапах — от студии телевидения до зрителя или от камеры видеонаблюдения до системы интеллектуальной аналитики», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.
После создания СП компания «Кьюлиджент.ру» сосредоточится на поставке и технической поддержке программных продуктов семейства Qligent для действующих и новых клиентов в сферах ТВ, медиа и телеком в России и на территории стран ЕврАзЭС, а также зарубежных рынках.

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