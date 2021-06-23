Экономика

ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников

Экономика 23.06.2021 15:05 Новости компаний
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23.06.2021 15:05 Новости компаний


ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые чаще других попадаются на уловки мошенников. По данным банка, более склонны доверять схемам злоумышленников мужчины в возрасте 30 лет, проживающие в центральном регионе.   
Согласно исследованию ВТБ, мужчины чаще страдают от действий мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. Наиболее уязвимыми становятся люди в возрасте от 35 до 39 лет, их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью злоумышленников. Около 25% занимает категория клиентов от 40 до 49 лет. Меньше всего верят мошенникам молодое и старшее поколение: доля клиентов свыше 50 лет составила 22%, до 29 лет - 18%. Средний возраст мужчин, которые чаще становятся жертвами мошенников, составляет 30 лет, женщин - 32 года. 
Больше всего от действий мошенников сегодня страдают жители Центрального федерального округа (свыше 40%), Приволжского и Сибирского федеральных округов – 13% и 12% соответственно. Реже всего мошеннические действия осуществляются в отношении клиентов из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).
«Мы фиксируем высокую активность мошенников в интернете: только за месяц наши специалисты заблокировали более 1 000 мошеннических онлайн-ресурсов, для сравнения за весь 2020 год их число не превышало и 200. Мошенники постоянно изобретают новые способы хищения средств — например, недавно они стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от имени банка, за которые клиент якобы получит деньги. Такие атаки направлены на получение личных данных клиента, одноразового кода подтверждения для доступа в ВТБ Онлайн или реквизитов карт для проведения мошеннических операций. Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.  
Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Для предотвращения таких ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.
Сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг. Мошенники маскируют фишинговые атаки под сайты покупки авиабилетов, туров, сервисы доставки и путешествий.
«Для ВТБ вопрос защиты средств клиентов является приоритетным. Наша задача – предупредить пользователей о новых методах социнженерии и фишинга и запустить новые способы их защиты. Банк успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков. До конца года в ВТБ Онлайн появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса. Кроме того, мы внедряем определитель мошеннических звонков, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC», - добавил Никита Чугунов.



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