Как и опасались: в Волгоградской области растет количество заболевших коронавирусом

Общество 23.06.2021 13:15
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23.06.2021 13:15
За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне показатель распространения коронавируса был ниже – 103 случая. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, еще шесть человек умерли от этой инфекции. Среди скончавшихся – 61-летний волгоградец, 61-летний волжанин, 91-летний житель Камышина, 74-летняя пенсионерка из Октябрьского района, 73-летняя женщина из Иловлинского района и 69-летняя жительница Урюпинска. Всего в регионе уже 1471 человек скончался от COVID-19.
Ранее власти Волгоградской области заявили об увеличении количества госпитализированных в ковидные стационары и о готовности развернуть дополнительное количество инфекционных коек, если ситуация усугубится. Единственным способом избежать заражения чиновники считают вакцинацию.
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