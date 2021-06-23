Происшествия

Селянина задержали за стрельбу с пострадавшим в Волгограде

Происшествия 23.06.2021 12:25
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23.06.2021 12:25


Житель Еланского района задержан в Волгограде за стрельбу из травматического пистолета по 23-летнему мужчине. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший поступил в больницу ночью с ранениями живота и ноги. Медики сообщили в полицию о травмах криминального характера. В ходе проверки было установлено, что в 23-летнего жителя Дзержинского района стрелял 34-летний селянин. Между мужчинами на улице произошел словесный конфликт. Подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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