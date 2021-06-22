Общество

Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области продолжает расти

Общество 22.06.2021 14:35
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22.06.2021 14:35


За прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два человека больше по сравнению с предыдущим днем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, количество летальных исходов держится на прежнем уровне: за сутки умерли пять пациентов.
От последствий коронавируса скончались 72-летняя женщина и 82-летний мужчина из Волгограда, 64-летняя пенсионерка из Урюпинского района, 65-летний житель Михайловки и 59-летняя женщина из Новоаннинского района. У всех медики диагностировали двустороннюю пневмонию и сопутствующие хронические заболевания.

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