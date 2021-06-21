



В Волгоградской области за минувшие сутки выявлен 101 новый заболевший коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Напомним, в последние недели этот показатель в регионе был менее 100 человек. Сегодня своеобразный психологический рубеж преодолен. Расширилась и география распространения коронавируса. Так, инфекция была выявлена в двух крупных городах - в Волгограде и в Волжском, а также еще в 14 районах региона. Также стало известно еще о пятерых скончавшихся от инфекции. Среди новых жертв пандемии – 91-летний и 43-летний волгоградцы, 70-летняя пенсионерка из Киквидзенского района, 70-летний житель Кумылженского района и 73-летний мужчина из Урюпинска. Всего в регионе уже 1460 человек скончались от коронавируса.

Напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести в ближайшее время заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, чтобы выработать предложения по ускорению темпов вакцинации в регионе. При этом поручено особое внимание обратить на пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниям, работников сферы торговли, услуг, культуры, медицины, ЖКХ, общественного транспорта и такси, банковских служащих и чиновников.



