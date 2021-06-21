Общество

Количество новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области превысило психологический рубеж

Общество 21.06.2021 13:47
0
21.06.2021 13:47


В Волгоградской области за минувшие сутки выявлен 101 новый заболевший коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. Напомним, в последние недели этот показатель в регионе был менее 100 человек. Сегодня своеобразный психологический рубеж преодолен. Расширилась и география распространения коронавируса. Так, инфекция была выявлена в двух крупных городах - в Волгограде и в Волжском, а также еще в 14 районах региона. Также стало известно еще о пятерых скончавшихся от инфекции. Среди новых жертв пандемии – 91-летний и 43-летний волгоградцы, 70-летняя пенсионерка из Киквидзенского района, 70-летний житель Кумылженского района и 73-летний мужчина из Урюпинска. Всего в регионе уже 1460 человек скончались от коронавируса. 
Напомним, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести в ближайшее время заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, чтобы выработать предложения по ускорению темпов вакцинации в регионе. При этом поручено особое внимание обратить на пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниям, работников сферы торговли, услуг, культуры, медицины, ЖКХ, общественного транспорта и такси, банковских служащих и чиновников. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
21.06.2021 18:27
Общество 21.06.2021 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2021 17:01
Общество 21.06.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2021 16:38
Общество 21.06.2021 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2021 15:55
Общество 21.06.2021 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2021 14:36
Общество 21.06.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2021 12:13
Общество 21.06.2021 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2021 12:05
Общество 21.06.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2021 09:25
Общество 21.06.2021 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2021 17:31
Общество 20.06.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2021 14:35
Общество 20.06.2021 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2021 12:15
Общество 20.06.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2021 14:57
Общество 19.06.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2021 13:25
Общество 19.06.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2021 12:51
Общество 19.06.2021 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2021 11:33
Общество 19.06.2021 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:27
В Роспотребнадзоре рассекретили причины вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Хозяина теплиц под Волгоградом оштрафовали за отравленную нитратами землюСмотреть фотографии
17:01
Волгоградская гордума получила предупреждение из-за книг «Памяти»Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде спасают самострои от сносаСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде московскую пенсионерку на «Крузаке» настигла кара после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
15:55
Волгоградский губернатор прошел ревакцинацию от коронавирусаСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде разыскивают мальчика, похищенного отцом из ЧитыСмотреть фотографии
15:25
Экс-директор элеватора в Волгоградской области «наварил» 320 миллионов на чужой пшеницеСмотреть фотографии
14:57
Главу села в Волгоградской области осудят за безлимитные поездки на служебном автомобилеСмотреть фотографии
14:36
Памятник московскому времени предлагают установить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
Совершившую опасный обгон москвичку задержали после гибели семьи в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:47
Количество новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области превысило психологический рубежСмотреть фотографии
13:23
Продолжаются работы по развитию электросетей на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:56
Самозанятый из хутора Волгоградской области собрался в ГосдумуСмотреть фотографии
12:13
Миллионы завтраков и обедов: комбинат питания компании "Виво Маркет" отметил свой день рожденияСмотреть фотографии
12:06
От удара встал на два колеса: в аварии на трассе "Волгоград-Элиста" пострадал ребенок (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Ситуация обостряется: в Волгоградской области задумались об ускорении темпов вакцинацииСмотреть фотографии
11:16
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает пожарную безопасностьСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде водитель на каршеринге врезался в здание поликлиники (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Двое юных байкеров пострадали в Волгоградской области в ДТПСмотреть фотографии
09:58
Летевший из Москвы в Волгоград самолет столкнулся с птицейСмотреть фотографии
09:40
В «резиновом домике» жительница Волгограда с сообщниками прописала 2,5 тыс иностранцев (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградский облизбирком озвучил вердикт по референдумуСмотреть фотографии
09:00
Житель Волгоградской области получил ожоги в гаражеСмотреть фотографии
08:28
11 тысяч за бутылку: двое волгоградцев возместят ущерб за подделку элитного коньякаСмотреть фотографии
20:27
«У нас умирают»: оперштаб принял новые меры из-за вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:14
Сидел на лавочке: труп мужчины обнаружили в сквере в ВолжскомСмотреть фотографии
17:31
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко вылечился от коронавирусаСмотреть фотографии
15:56
Как выбрать и где купить в Волгограде крафтовый сырСмотреть фотографии
15:32
Горящий камыш перепугал жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 