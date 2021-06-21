Продолжаются работы по развитию электросетей на территории Волгоградской области





АО «Волгоградоблэлектро» реализует программу капитального ремонта и мероприятия инвестиционной программы по строительству и реконструкции электросетей.

Как сообщили в пресс-службе компании, в 2021 году на территории 131 населенного пункта Волгоградской области будет отремонтировано 140 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 370 километров воздушных и кабельных линий.

Основная часть мероприятий уже выполнена, к середине лета планируется выйти на показатель – 60 % от плана. Также специалисты построят и модернизируют свыше 110 километров линий электропередачи и 80 комплектных трансформаторных подстанций. По словам энергетиков, задачи выполняются в срок и с минимальными отключениями электроэнергии.

Мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения, сокращение времени на устранение аварийных ситуаций. Упор делается, в первую очередь, на качество выполняемых работ с применением современного оборудования.

Технические решения способствуют формированию комфортной и безопасной городской среды: неизолированный провод заменяется на самонесущий изолированный, деревянные опоры на железобетонные. В парках и на территориях детских площадок воздушные линии электропередачи меняются на кабельные.

Для жителей отдаленных городов, сел и хуторов обновление сетей с учетом возрастающего уровня энергопотребления – это положительные изменения, перспектива для развития подсобных и фермерских хозяйств, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Следуя ориентирам и планам по цифровизации электрических сетей, АО «Волгоградоблэлектро» внедряет автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, комплексы телемеханики на всех объектах напряжением 6-10 кВ. Благодаря этим технологиям специалисты не только дистанционно получают информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени, но и в случае возникновения нештатных ситуаций производят оперативные переключения и восстанавливают электроснабжение.

Одним из основных показателей эффективности решений является сокращение аварийности в сетях. За прошедший год количество отключений в среднем сократилось на 5%, а за пять лет более чем на 26%.

Реализация целевых программ позволяет более системно подходить к техническому развитию сетей и повышать качество передаваемой электроэнергии потребителям.



