Летевший из Москвы в Волгоград самолет столкнулся с птицей





Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Волгоград, столкнулся с птицей на высоте 900 метров. Как передает ИА "Высота 102", об этом происшествии сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что столкновение с пернатым произошло после взлета при наборе высоты. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэродром назначения.

"Boeing 737" приземлился в Волгограде по расписанию. Пострадавших нет. О количестве пассажиров на борту не сообщается.



