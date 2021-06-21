Летевший из Москвы в Волгоград самолет столкнулся с птицей

Происшествия 21.06.2021 09:58
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21.06.2021 09:58
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Волгоград, столкнулся с птицей на высоте 900 метров. Как передает ИА "Высота 102", об этом происшествии сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что столкновение с пернатым произошло после взлета при наборе высоты. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэродром назначения.
"Boeing 737" приземлился в Волгограде по расписанию. Пострадавших нет. О количестве пассажиров на борту не сообщается.
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