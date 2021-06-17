Общество 17.06.2021 12:36 Новости компаний
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17.06.2021 12:36 Новости компаний
В Волгограде железнодорожники и транспортные полицейские провели профилактическую беседу с детьми, отдыхающими в профильном летнем лагере на базе Дворца творчества детей и молодежи.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, ребятам напомнили правила личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о произошедших на территории региона несчастных случаях и показали тематические видеоролики.
В мероприятии также приняли участие преподаватели и студенты ВТЖТ – филиала РГУПС. Чтобы закрепить полученную информацию они провели для ребят блиц-викторину «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!».
Дворец творчества детей и молодежи расположен в Красноармейском районе Волгограда, на территории которого находятся крупные железнодорожные станции Сарепта, Шпалопропитка и Татьянка. Ежесуточно здесь курсируют более 100 грузовых и пассажирских поездов пригородного и дальнего сообщения. Пригородным пассажирским транспортом пользуются более 3,6 тысяч местных жителей.
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