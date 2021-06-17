



В Волгограде железнодорожники и транспортные полицейские провели профилактическую беседу с детьми, отдыхающими в профильном летнем лагере на базе Дворца творчества детей и молодежи.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, ребятам напомнили правила личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о произошедших на территории региона несчастных случаях и показали тематические видеоролики.

В мероприятии также приняли участие преподаватели и студенты ВТЖТ – филиала РГУПС. Чтобы закрепить полученную информацию они провели для ребят блиц-викторину «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!».