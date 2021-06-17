Под Волгоградом легковушка «впечаталась» в тягач: пострадали три женщины

Происшествия 17.06.2021 10:42
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17.06.2021 10:42
Авария с тремя пострадавшими произошла на автодороге "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером 45-летний водитель "Hyundai Solaris", который двигался со стороны рабочего поселка Средняя Ахтуба, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тягачом "Volvo FH Truck" с полуприцепом-цистерной. Авария произошла около дома №1 по улице Зеленая в хуторе Бурковский. Грузовик двигался с легковушкой в попутном направлении. В результате ДТП пострадали три пассажирки иномарки 44 и 46 лет. Женщин госпитализировали в больницу.
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