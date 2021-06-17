Общество 17.06.2021 10:28
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17.06.2021 10:28
Члены Президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Алексея Кидалова на должность председателя комитета информационных технологий. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении, Алексей Кидалов с ноября 2016 года по настоящее время занимает должность заместителя председателя комитета информационных технологий Волгоградской области.
«Из достижений могу отметить активное участие в переводе Волгоградской области на цифровой формат телевизионного вещания, реализацию и создание государственных, информационных систем, например, в области соцзащиты. Также информатизация систем здравоохранения, создание электронной хозяйственной книги на территории всей Волгоградской области и многое другое», – рассказал Алексей Кидалов.
Среди наград госслужащего: благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина и благодарственные грамоты министра цифрового развития РФ.
Члены Президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Алексея Кидалова.
Отметим, ранее, в адрес Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило письмо губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о рассмотрении президиумом регионального политсовета партии кандидатуры Алексея Кидалова, который сейчас возглавляет комитет в статусе и.о., для назначения на должность председателя комитета информационных технологий Волгоградской области.
Напомним, бывший руководитель комитета информационных технологий Сергей Торбин недавно покинул эту должность. Сообщалось, что он переходит на другую работу.
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