Общество

Волгоградские единороссы одобрили кандидатуру нового руководителя облкомцифры

Общество 17.06.2021 10:28
0
17.06.2021 10:28


Члены Президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Алексея Кидалова на должность председателя комитета информационных технологий. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении, Алексей Кидалов с  ноября 2016 года по настоящее время  занимает должность заместителя председателя комитета информационных технологий Волгоградской области.
«Из достижений могу отметить активное участие в переводе Волгоградской области на цифровой формат телевизионного вещания, реализацию и создание государственных, информационных систем, например, в области соцзащиты. Также  информатизация систем здравоохранения, создание электронной хозяйственной книги на территории всей Волгоградской области и многое другое», – рассказал Алексей Кидалов.
Среди наград госслужащего: благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина и благодарственные грамоты министра цифрового развития РФ.
Члены Президиума регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Алексея Кидалова.
Отметим, ранее, в адрес Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило письмо губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о рассмотрении президиумом регионального политсовета партии кандидатуры Алексея Кидалова, который сейчас возглавляет комитет в статусе и.о.,  для назначения на должность председателя комитета информационных технологий Волгоградской области.
Напомним, бывший руководитель комитета информационных технологий Сергей Торбин недавно покинул эту должность. Сообщалось, что он переходит на другую работу. 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 09:43
Общество 17.06.2021 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.06.2021 09:37
Общество 17.06.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 08:42
Общество 17.06.2021 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 19:58
Общество 16.06.2021 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 18:33
Общество 16.06.2021 18:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2021 18:01
Общество 16.06.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 17:39
Общество 16.06.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 15:55
Общество 16.06.2021 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 13:06
Общество 16.06.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 11:00
Общество 16.06.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2021 10:44
Общество 16.06.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 08:31
Общество 16.06.2021 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:50
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколадСмотреть фотографии
11:41
Расправа у "Сказки": контрактника арестовали в Волгограде за покушение на убийствоСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом легковушка «впечаталась» в тягач: пострадали три женщиныСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде в страшном ДТП с грузовиком погиб 6-летний ребенокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Волгоградские единороссы одобрили кандидатуру нового руководителя облкомцифрыСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградской области юный водитель на машине матери сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:43
В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулыСмотреть фотографии
09:37
Шашлычную в Волгограде опечатали из-за букета коронавирусных нарушенийСмотреть фотографии
09:28
На даче в Волгоградской области сгорел раритетный автомобильСмотреть фотографии
08:42
Заграница нас накормит: в волгоградских магазинах появилась морковь из Израиля и БеларусиСмотреть фотографии
19:58
«По уши в грязи»: из-за нерадивой управляющей компании волгоградцы дышат плесеньюСмотреть фотографии
18:33
Многодетная семья осталась без света в Волгограде из-за чужих долговСмотреть фотографии
18:01
"Черную дыру" на Первой продольной в Волгограде засыпали щебенкой и пескомСмотреть фотографии
17:39
Долги дачников перед СНТ выставили на торги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
Волгоградский парк объявил войну полчищам мошкиСмотреть фотографии
15:20
В ДТП со "скорой" в Волгограде пострадал один человекСмотреть фотографии
15:11
При въезде на Спартановку в Волгограде провалился асфальтСмотреть фотографии
15:05
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренераСмотреть фотографии
13:06
Не прошло и полдня: многострадальный люк на дороге Волгограда отремонтировалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решетокСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших ОРВИСмотреть фотографии
12:03
При ликвидации свалки в Волгоградской области нашли нарушений на миллионСмотреть фотографии
11:39
Кредитный аферист обманул дюжину доверчивых волгоградцевСмотреть фотографии
11:00
Котельниковский историко-краеведческий музей: место, где встречаются прошлое и будущееСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и каналСмотреть фотографии
09:40
Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
Завистливый волгоградец месяцами «терроризировал» своего зятя из-за денегСмотреть фотографии
08:31
Инициаторы референдума хотят перепроверить забракованные волгоградским облизбиркомом подписиСмотреть фотографии
08:14
С юбилеем: приключения люка на дороге Волгограда попали на уличные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 