



Студенты и магистранты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) базовой кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза» успешно прошли преддипломную защиту своих научных работ.

Шесть старшекурсников базовой кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза» («ТОНС») профильного вуза представили членам экзаменационной комиссии в формате презентации разработки своих научных работ. Кафедра «ТОНС», созданная с целью адресной подготовки кадров по направлению «Химическая технология», начала свою деятельность на промплощадке «КАУСТИКа» в 2018 году.

«Преддипломная защита, которая прошла на нашей кафедре и непосредственно на самом предприятии, необходима нашим подопечным студентам как генеральная репетиция перед защитой диплома, – говорит секретарь базовой кафедры, кандидат экономических наук Алексей Калмыков. – Члены госкомиссии из числа наших уважаемых работников дают ценные советы, отмечают перспективность темы, делают замечания по подаче их доклада и, конечно же, высказывают пожелания уже практического характера. К примеру, ещё раз проверить все показатели получаемого продукта с использованием их технического решения. В этом году все претенденты защитились на «Отлично».





Накануне в профильном вузе состоялась защита дипломных работ молодых специалистов предприятия также из числа студентов базовой кафедры. Председатель государственной комиссии Юрий Валентинович Шаталин отметил хорошие профессиональные показатели не только в теоретической части в их научных работах, но и практической.





К примеру, ведущий инженер технической группы Хоршева Анастасия в качестве технологического решения предложила изменить конструкцию перемешивающего устройства при получении твёрдого хлорпарафина.

Всего с момента создания базовой кафедры «ТОНС» на промплощадке «КАУСТИКа» защитилось больше 40 бакалавров и магистров из числа выпускников опорного вуза.

Стоит отметить, что предприятие оказывает активное содействие сотрудникам в повышении их профессионального роста. В эти дни восемь работников АО «КАУСТИК» получили дипломы о профессиональной переподготовке.





Без отрыва от производства специалисты прошли обучение по дополнительной профессиональной программе в учебном центре ВолгГТУ «Инженерная химия». Научные работы также получили высокую оценку экспертов экзаменационной комиссии. Все сотрудники защитились на «Отлично». В заводском Зале трудовой славы состоялось вручение дипломов, которые дают им право для выполнения нового вида профессиональной деятельности.



