



В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, они продлятся до конца августа.

В этот период юные изобретатели дорабатывают проекты, разработанные в течение учебного года, а также посещают ознакомительные занятия по различным программам.

Особое внимание во время каникул уделят подготовке к Всероссийскому конкурсу детских инженерных команд «Кванториада-2021». Свои работы на конкурс планируют представить три команды в направлениях «Автономная лаборатория», «Патруль» и «Мониторинг ледохода».