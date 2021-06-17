В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулы
Общество 17.06.2021 09:43 Новости компаний
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17.06.2021 09:43 Новости компаний
В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, они продлятся до конца августа.
В этот период юные изобретатели дорабатывают проекты, разработанные в течение учебного года, а также посещают ознакомительные занятия по различным программам.
Особое внимание во время каникул уделят подготовке к Всероссийскому конкурсу детских инженерных команд «Кванториада-2021». Свои работы на конкурс планируют представить три команды в направлениях «Автономная лаборатория», «Патруль» и «Мониторинг ледохода».
Напомним, образовательный технопарк «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге был открыт в 2018 году. В настоящее время здесь бесплатно обучаются 200 юных волгоградцев. Основной цикл занятий длится с сентября по май. В этот период волгоградские школьники обучаются по одному из четырех направлений (квантумов): Гео+IT, Энерджи+Авто, Промдизайн+ VR/AR и Хайтек.
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