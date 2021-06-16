Общество

"Черную дыру" на Первой продольной в Волгограде засыпали щебенкой и песком

Общество 16.06.2021 18:01
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16.06.2021 18:01


Последствия просадки асфальта на Первой продольной магистрали в Волгограде оперативно устранили сотрудники муниципального дорожного предприятия. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, образовавшуюся сегодня на проезжей части дыру засыпали щебенкой и песком. В ближайшее время дорожные службы уложат здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие. До полного окончания работ участок останется огороженным.
Напомним, что сегодня в образовавшийся провал на Первой продольной при въезде на Спартановку в Тракторозаводском районе угодил колесом автомобиль Renault Logan. В результате происшествия никто не пострадал.
В мэрии сообщили, что причиной просадки, по предварительным данным, стал размыв осадочными водами локального участка песчаного основания дороги. Данное основание было сформировано в период строительства дороги по дамбе через русло реки Мокрая Мечетка.
В течение ближайших дней специалисты муниципального предприятия обследуют другие участки проезжей части дамбы и, при необходимости, проведут профилактические мероприятия по укреплению основания.
Фото провала: ГУ МВД России по Волгоградской области

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