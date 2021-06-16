



Последствия просадки асфальта на Первой продольной магистрали в Волгограде оперативно устранили сотрудники муниципального дорожного предприятия. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, образовавшуюся сегодня на проезжей части дыру засыпали щебенкой и песком. В ближайшее время дорожные службы уложат здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие. До полного окончания работ участок останется огороженным.

Напомним, что сегодня в образовавшийся провал на Первой продольной при въезде на Спартановку в Тракторозаводском районе угодил колесом автомобиль Renault Logan. В результате происшествия никто не пострадал.

В мэрии сообщили, что причиной просадки, по предварительным данным, стал размыв осадочными водами локального участка песчаного основания дороги. Данное основание было сформировано в период строительства дороги по дамбе через русло реки Мокрая Мечетка.

В течение ближайших дней специалисты муниципального предприятия обследуют другие участки проезжей части дамбы и, при необходимости, проведут профилактические мероприятия по укреплению основания.

Фото провала: ГУ МВД России по Волгоградской области