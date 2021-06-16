При въезде на Спартановку в Волгограде провалился асфальт

Происшествия 16.06.2021 15:11
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16.06.2021 15:11
Из-за обвала грунта и асфальтобетонного покрытия временно закрыт проезд по средней полосе на Первой продольной магистрали при въезде на Спартановку в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в образовавшийся провал угодил колесом автомобиль Renault Logan. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время водители вынуждены объезжать яму на дороге по соседним полосам в направлении к Спартановке. На место оперативно прибыли дорожные службы, в настоящее время устанавливается временное ограждение, после чего специалисты проведут обследование для установления точной причины, пояснили в администрации Волгограда.
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