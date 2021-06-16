



До пяти лет лишения свободы грозит 23-летнему волгоградцу за поджог автомобиля Daewoo Nexia 37-летнего зятя, которого он «терроризировал» на протяжении нескольких месяцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, за это время он угнал машину новоявленного родственника и украл его строительные инструменты — по каждому случаю было возбуждено уголовное дело.

С очередным заявлением 37-летний волгоградец обратился в полицию в ночь на 13 июня. В тот вечер он увидел из окна, как горит его иномарка, вызвал пожарных, которые оперативно потушили огонь. Стражи порядка, в свою очередь, быстро установили подозреваемого и задержали его. Молодой мужчина пояснил, что все его действия вызваны желанием насолить гражданскому супругу сестры. С ним он работает на одной стройке, и родственники часто упрекали 23-летнего волгоградца в маленьком заработке, в то время как его более предприимчивый зять получает больше. Именно зависть толкала мужчину на преступления, а возбужденные уголовные дела не смогли удержать его от очередного шага, когда он разбил боковое стекло автомобиля и зажигалкой поджег переднее сиденье.

Полиция возбудила очередное уголовное дело, устанавливается сумма ущерба.