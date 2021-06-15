Прокурор Волгоградской области и омбудсмены поговорят с селянами о наболевшем





В Николаевском и Быковском районах прокурор Волгоградской области Денис Костенко проведет личный прием граждан в компании омбудсменов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 16 июня Денис Костенко выслушает граждан вместе с Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым. В 10:00 прием состоится в администрации Николаевского района, а в 13:00 - в администрации Быковского района.

18 июня личный прием прокурор области проведет с 14.00 до 16.00 совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Ольгой Устиновой.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8442) 31-04-10.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках заявление с указанием основных доводов. В случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.



