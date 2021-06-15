Тело школьницы найдено в оросительном канале под Волгоградом

Происшествия 15.06.2021 09:50
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15.06.2021 09:50
Тело 9-летней девочки поднято из воды в канале Волжской оросительной системы у поселка Комсомолец Николаевского района. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, причину смерти ребенка установят после судебно-медицинской экспертизы.
С заявлением о пропаже школьницы обратилась ее бабушка накануне вечером. Женщина рассказала, что утром девочка сказала родственникам, что уходит гулять. К обеду ребенок не вернулся, и бабушка пошла искать внучку по поселку. Самостоятельный поиск оказался безуспешным. После заявления о пропаже и часовых поисков тело школьницы было обнаружено в канале глубиной около двух метров. Каких-либо повреждений на теле погибшей следователи не обнаружили.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следственные органы проводят проверку.
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