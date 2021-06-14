В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркой

Происшествия 14.06.2021 10:23
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14.06.2021 10:23
16-летний водитель и 13-летняя пассажирка госпитализированы после ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, подросток накануне поздно вечером управлял девяткой, двигаясь по ул. Карбышева. При повороте налево легковушка столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 24-летнего водителя, который следовал со встречного направления прямо без изменения направления движения.
В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля «Шкода».
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