В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркой





16-летний водитель и 13-летняя пассажирка госпитализированы после ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, подросток накануне поздно вечером управлял девяткой, двигаясь по ул. Карбышева. При повороте налево легковушка столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 24-летнего водителя, который следовал со встречного направления прямо без изменения направления движения.

В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля «Шкода».







