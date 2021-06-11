В Волгограде скончался еще один мотоциклист в страшной аварии

Происшествия 11.06.2021 15:16
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11.06.2021 15:16
30-летний мотоциклист, который накануне вечером пострадал в страшном ДТП, скончался в реанимации больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. В комитете здравоохранения пояснили, что мужчина был в крайне тяжелом состоянии и спасти его, несмотря на усилия врачей, не удалось.
Напомним, авария произошла накануне в десятом часу вечера в Центральном районе. 30-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь в сторону улицы Кубанская по улице Рокоссовского, не убедился в безопасности маневра. В результате машина столкнулась с «Ямахой» под управлением 30-летнего мотоциклиста. Водитель вместе с мотоциклом влетели в знак, установленный около дороги. Мужчину с политравмой госпитализировали.
Напомним, сегодня ночью в Центральном районе случилось еще одно страшное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. 20-летний водитель "ВАЗ-2114" и 25-летний водитель «Кавасаки» погибли на месте. Погибший мотоциклист, Сергей Панасенко, был любителем не только быстрой езды. Он увлекался бодибилдингом и работал тренером. По некоторым данным, в момент его гибели мотоцикл мчался на заднем колесе, выполняя излюбленный трюк гонщиков.
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