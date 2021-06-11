Борьба с коррупцией

Бывшему главному приставу Волгоградской области грозит до 12 лет за коррупцию

Борьба с коррупцией 11.06.2021 14:45
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11.06.2021 14:45


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя УФССП по региону Владимира Евстигнеева. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется по двум статьям УК – получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.
Напомним, по версии следствия, в середине июля 2020 года обвиняемый решил приобрести себе автомобиль Audi Q7, который планировался реализовываться специализированной организацией на торгах в качестве арестованного имущества.  Не желая огласки, фигурант уголовного дела дал указание подчиненному посодействовать в регистрации в качестве участницы предстоящих торгов своей знакомой.
В дальнейшем по просьбе обвиняемого бывший руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрий Ефимов убедил директора по развитию коммерческой организаций, осуществляющей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области в сумме 165 тысяч рублей. Данные денежные средства передавались под видом возврата комиссии за реализуемый автомобиль, приобретенный главным судебным приставом на торгах через подставное лицо. При этом еще до завершения торгов по указанию фигуранта уголовного дела автомобиль был помещен на хранение в один из автоцентров.
Вину в инкриминируемых деяниях Владимир Евстигнеев  не признает. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по региону. Уголовное дело рассмотрит Ворошиловский районный суд. 
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Ему грозит  лишение свободы на срок до 12 лет. 
Уголовное в отношении бывшего руководителя ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрия Ефимова, обвиняемого по п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), находится на рассмотрении в суде.  В отношении директора по развитию коммерческой организации уголовное дело прекращено в связи с добровольным сообщением о совершенном преступлении и активным способствованием расследованию.

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