В Волгограде иномарка врезалась в скоростной трамвай

Происшествия 11.06.2021 08:42
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11.06.2021 08:42
В Волгограде около остановки ЦПКиО иномарка протаранила вагон скоростного трамвая. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, водитель легковушки допустил столкновение при повороте с проспекта Ленина. В администрации Волгограда пояснили, что водитель "Тойоты" не предоставил при движении преимущество общественному транспорту, в результате авто по касательной задело второй вагон. Пострадавших нет. Водитель иномарки свою вину в совершении ДТП признал. В мэрии пообещали, что инцидент не скажется на увеличении интервалов движения общественного транспорта. Уже в ближайшие минуты движение будет восстановлено.
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