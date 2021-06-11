Происшествия 11.06.2021 08:27
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11.06.2021 08:27
Двое молодых людей погибли сегодня в ночном ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около половины второго ночи в излюбленном стритрейсерами (любителями быстрой езды - прим. ред. ИА "Высота 102" месте встречи – под мостом через Волгу. «ВАЗ-2114» под управлением 20-летнего парня, выезжая с парковочного кармана на Нулевой продольной, разворачиваясь через сплошную разделительную полосу, столкнулся с мотоциклом «Кавасаки». Мотоцикл под управлением 25-летнего парня в это время двигался в прямом направлении со стороны центра в Краснооктябрьский район. Молодые люди скончались на месте.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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