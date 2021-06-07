В Волгограде возведут многоуровневую развязку над жд-переездом

Общество 07.06.2021 17:17
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07.06.2021 17:17
В районе волгоградского поселка Водстрой на 3-й Продольной магистрали возведут многоуровневую транспортную развязку над железнодорожным переездом. Проект уже прошел госэкспертизу, в ближайшее время определят исполнителя работ. Крупный дорожный объект строится по региональной программе «Развитие транспортной системы Волгоградской области», сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области.
По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, переезд между станциями «Древний Вал - Орловка» в настоящее время является одним из самых загруженных на территории Волгоградской области: интенсивность движения на этом участке составляет более 35 тыс. автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тыс. единиц. Высокая плотность транспортного потока приводит к многочасовым заторам. Для разгрузки движения принято решение построить многоуровневую развязку взамен существующего переезда, а также расширить автодорогу общей протяженностью 3,2 км с двух до четырех полос. Завершить реализацию проекта планируют в 2023 году.
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